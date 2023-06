No Pará, Lula diz: 'Vou a Roma encontrar papa Francisco. Quero convidá-lo para vir ao Círio'

Saúde ambiental

A UFPA faz de 6 a 7 de julho o Seminário Grandes Projetos e Saúde Ambiental na RMB, no Núcleo de Meio Ambiente (Numa).

Vila Sorriso

A Estação Cultural de Icoaraci inicia hoje programação junina. Até dia 30, quadrilhas, cortejos folclóricos e oficinas são atrações.

Luiz Inácio Lula da Silva (J. Bosco)

"Vou a Roma encontrar papa Francisco. Quero convidá-lo para vir ao Círio”.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, durante visita ao município de Abaetetuba. “Vou pedir bênção para todo o povo do Pará e de Abaetetuba. As coisas vão acontecer nesse país”, disse.

SABINO

MINISTÉRIO

Prestes a assumir o ministério do Turismo, o deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar da agenda presidencial no Pará. No fim da semana, as informações eram que a nomeação deve sair até a próxima terça-feira. Sabino foi indicado pelo partido, que o considera capaz de facilitar a articulação política do governo, não apenas com o União Brasil, mas com outras legendas do chamado Centrão. Pesa a favor do paraense, especialmente, a proximidade dele com o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na sexta-feira, em encontro com o presidente, Lira reiterou a indicação de Sabino.

CONFERÊNCIA

Mesmo que ainda não seja ministro, Sabino já está sendo tietado por empresários paraenses. Em café da manhã com ministro das Relações Exteriores e prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), Celso foi chamado a compor mesa e falar da importância da COP 30 para o desenvolvimento do Estado.

PARCEIROS

Em roda, durante sua visita ao Pará, Lula mencionou o carinho e respeito por dois companheiros no Pará: o ex-senador, e atual superintendente da Sudam, Paulo Rocha, e a deputada estadual Maria do Carmo.

BNDES

VISITA

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloysio Mercadante, planeja, no máximo para agosto, vinda a Belém, para anunciar as ações do banco para garantia de infraestrutura à capital paraense para a COP-30. A instituição, que tem se apresentado como banco da COP, criou um grupo de trabalho para tratar especificamente do tema. Na sexta-feira (16), técnicos do BNDES tiveram encontro com representantes da Prefeitura de Belém para ouvir demandas que devem subsidiar as primeiras ações.

FEBRE

ALERTA

Após a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitir alerta sobre febre maculosa e confirmar 12 casos da doença a Sespa elabora nota técnica de orientação, que será emitida com orientações aos profissionais de saúde do Pará. À coluna, a direção da Sespa adiantou que o documento cumpre apenas uma praxe para o atendimento de possíveis casos suspeitos, já que não há, até o momento, registros da doença no Pará. Em São Paulo, os casos estão relacionados a um surto da doença em Campinas, onde autoridades sanitárias detectaram casos em pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, enre 27 de maio a 11 de junho. Além disso, as regiões com mais casos são as de Piracicaba, Assis e Sorocaba.

SINTOMAS

A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, mas com elevada taxa de letalidade - ou seja, alto risco de morte. O período de incubação da doença é de dois a 14 dias, e os principais sintomas são febre e dores no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas pela pele. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, é transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, entre novembro e junho, a infestação ambiental por ninfas de carrapato estrela costuma ser alta.

COP

MERCADO

Conforme a coluna adiantou, fornecedores chineses já estão de olho em todas as possibilidades de vendas de produtos estruturais a Belém para a realização da COP 30. Agora, bem ao estilo expresso, para encurtar tempo e disputar mercado, os chineses desenvolvem estudos para a construção rápida de “mega- contêineres” climatizados, com água e energia solar, para serem usados principalmente como alojamentos. As construções seriam usadas no apoio logístico e escritórios, mas já estão sendo adaptadas para atender como alojamentos nos espaços das universidades - e, claro, já estão sendo oferecidas com informações fotográficas aos responsáveis pela elaboração do projeto local da COP 30. As estruturas sairiam do sul da China, da província de Guangdong, no delta do Rio das Pedras, transportadas por água até Barcarena, em 35 dias de viagem.

ANANINDEUA

Em encontro a portas fechas com o governador Helder Barbalho, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), solicitou inserção do município no projeto da COP-30. O prefeito argumentou que a cidade é uma área estratégica da Região Metropolitana de Belém (RMB), e uma das solicitações para a cidade no pacote de obras do governador é a construção do viaduto do 40 Horas, para melhorar a mobilidade urbana na RMB.

EM POUCAS LINHAS

► O Conselho de Câmaras Setoriais da Associação Comercial do Pará instala na terça (20) a Câmara de Meio Ambiente e Sustentabilidade da entidade, que tem como titular Camille Vasconcelos. Roberto Cavallero de Macedo e Poliana Bentes serão os vice-coordenadores. A cerimônia será às 18h, na sede da ACP.

► O deputado federal Eder Mauro, interino na presidência do PL no Pará, foi escolhido para continuar no comando da legenda no Estado. A posse oficial ainda será marcada.

► A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o titular da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, são esperados amanhã em Belém para a reunião que vai discutir o Plano Plurianual do governo federal. O evento será no Hangar, a partir das 18h. O PPA Participativo apontará as prioridades do governo federal para o período de 2024 a 2027.

► Após vir à tona grave situação de Capitão Poço, com fechamento do Hospital Dr. Aldomar Monteiro, o governador Helder Barbalho chamou o deputado estadual Erick Monteiro (PSDB) e, ao lado da vice-governadora Hana Ghassan, garantiu que avaliará, com urgência, solução para a reativação dos serviços do hospital.

► Fonte da coluna informou que, apesar de haver outros dois deputados do município, Monteiro foi chamado por já ter se declarado pré-candidato a prefeito de Capitão Poço. Ele, inclusive, já transferiu de volta o domicílio eleitoral de Ananindeua para a cidade natal - onde, se for eleito, permanecerá na base aliada de Helder.

► Inicia hoje, e vai até dia 24, em Belém, o Cerco de Jericó do Círio 2023. Desde 2018, quando foi criado, o Cerco faz sete dias de orações pela realização do Círio. Diretor de evangelização do Círio, Jorge Xerfan, informa que, este ano, a missa de abertura será ao meio-dia, na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário.

► O engenheiro Lutfala Bitar recebeu menção honrosa da Diretoria do Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon), no 28º Encontro Regional da entidade, pelos relevantes serviços prestados na carreira. Em discurso, Bitar destacou a importância da tecnologia na Engenharia, para o desenvolvimento do Pará.