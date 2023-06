Lula terá encontro com o papa Francisco na Itália na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que terá um encontro com o papa Francisco, na Itália, na próxima semana. Durante a viagem, ele também pretende se reunir com o presidente italiano, Sergio Mattarella. "Há muitos anos não recebemos um presidente da Itália, e temos muitos italianos e descentes aqui no Brasil. Precisamos reforçar as relações", declarou, na estreia de seu programa ao vivo "Conversa com o Presidente".

"Eu estou indo à Itália visitar o Papa, mas sabe quanto tempo faz que não vem um governante italiano no Brasil? Muitos anos, muitas décadas", declarou o presidente. "Nós temos 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Eu acho que o Brasil é o maior país italiano fora da Itália. E o cara não vem aqui por quê? Ou porque não é convidado ou porque não se sente bem-vindo aqui. Eu vou tomar a iniciativa", completou Lula. O último primeiro-ministro da Itália a visitar o Brasil foi Matteo Renzi nas Olimpíadas de 2016.

Papa

No final do mês de maio, Lula conversou com o líder católico por telefone. Ele informou que, na ocasião, convidou o papa Francisco para fazer uma visita ao Brasil e o pontífice ficou de analisar o convite.

Durante a conversa, o presidente também agradeceu a atuação do Papa pela paz na Ucrânia - país que está em guerra com a Rússia desde fevereiro do ano pssado - e pelo combate à pobreza. O petista citou os esforço de retomar no Brasil o combate à pobreza e à fome e agradeceu também a atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia, contra as forças que atacam a floresta, e as menções e solidariedade do Papa com o Brasil ao longo dos últimos anos.