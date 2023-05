Presidente Lula e papa Francisco conversam por telefone sobre combate à pobreza e paz no mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma conversa por telefone com o papa Francisco, na manhã desta terça-feira (31), conforme previsto na agenda oficial do presidente brasileiro, divulgada pelo Palácio do Planalto. Em suas redes sociais, Lula informou que conversará com o líder católico sobre combate à pobreza e paz no mundo. "Terei uma reunião com o presidente da Colômbia, @petrogustavo e conversarei com o Papa Francisco sobre a paz no mundo e o combate à desigualdade e à pobreza", escreveu.

Essa é a primeira conversa entre os dois desde que o petista retornou aos Palácio do Planalto. O último encontro entre Francisco e Lula ocorreu em 2020, no Vaticano, após Lula deixar a prisão. Na ocasião, o pontífice e o então ex-presidente tiveram uma reunião privada onde dicutiram sobre o combate à pobreza.