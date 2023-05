Papa Francisco interrompe audiência para atender celular enquanto multidão de fiéis espera

O papa Francisco, de 86 anos, interrompeu sua audiência semanal com os fiéis na Praça de São Pedro para atender um telefonema. Durante a celebração, um assessor entregou um telefone ao pontífice e gesticulou para um homem que deveria fazer a leitura de um pódio para esperar. Enquanto o líder católico falava ao celular, um multidão que acompanhava a audiência ficou esperando por mais de um minuto.

Nesse momento, na transmissão do Vaticano, o único som que se ouvia era o das gaivotas sobrevoando, enquanto as câmeras mudavam do papa para a multidão.

A assessoria de imprensa do Vaticano não respondeu às perguntas sobre a ligação que ele recebeu.

Papa Francisco já criticou os telefones celulares no passado e advertiu os católicos a não se tornarem viciados em seus aparelhos. Apesar disso, não é a primeira vez que incidentes desse tipo acontecem. Em pelo menos duas ocasiões no ano de 2021 o papa se desculpou para atender uma ligação ao final de uma audiência geral, quando membros do clero faziam fila para cumprimentá-lo.