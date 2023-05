Presidente da Ucrânia se encontra com papa Francisco na Itália

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou à Itália neste sábado (13) para se encontrar com a primeira-ministra Giorgia Meloni, o presidente Sergio Mattarella e o papa Francisco. Esta é a primeira vez Zelensky no país desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.

De acordo com o Metropoles, a visita de Zelensky é uma ação de gratidão, depois que Giorgia Meloni viajou até a Ucrânia em fevereiro deste ano.

O encontro mais esperado do dia foi com o papa Francisco. O presidente já havia o conhecido em 2020, mas os dois trocaram diversos telefonemas desde o início da guerra.

No Twitter, Zelensky agradeceu a atenção do papa com a situação dos ucranianos em guerra. “Sou grato por sua atenção pessoal à tragédia de milhões de ucranianos. Falei sobre dezenas de milhares de crianças deportadas. Devemos fazer todos os esforços para devolvê-los para casa”, publicou nas redes.

“Além disso, pedi para condenar os crimes na Ucrânia. Porque não pode haver igualdade entre a vítima e o agressor. Também falei sobre nossa Fórmula da Paz como o único algoritmo eficaz para alcançar uma paz justa. Propus aderir à sua implementação”, finalizou o presidente.