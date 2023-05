Assessor de Lula, ex-ministro Celso Amorim deve se reunir nesta quarta com presidente da Ucrânia

O assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, está em Kiev, capital da Ucrânia, onde deve se reunir com o presidente país, Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira (10). Durante reunião com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, nesta terça-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que espera que Amorim traga da viagem à Ucrânia "indícios de soluções" para a guerra com a Rússia.

"Ele já sabe o que o Putin (Vladimir Putin, presidente da Rússia) quer. Ele agora vai saber o que quer o Zelensky. Vamos ter instrumentos para conversar com outros países e construir, quem sabe, a possibilidade de pararmos essa guerra", afirmou o presidente.

Ex-ministro das Relações Exteriores fez viagem semelhante à Rússia e à França em abril deste ano. Ele se reuniu com assessores próximos ao presidente Vladimir Putin em Moscou. Antes de retornar ao Brasil, fez uma parada em Paris, e se encontrou com auxiliares do presidente Emmanuel Macron.

A ida do ex-chanceler a Kiev é vista como estratégica depois das críticas a Lula por suas falas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e também por receber o chanceler russo, Sergey Lavrov, em Brasília, no mês passado.