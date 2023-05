Representante ucraniano soca rosto de russo durante evento; veja vídeo

Na última quinta-feira (04), um representante ucraniano socou o rosto de um russo durante um evento que tinha o intuito de firmar um acordo entre os dois países pelo uso do Mar Negro, em Ancara, na Turquia. O representante da Rússia arranca a bandeira do deputado ucraniano Olesandr Marikovski, que revida com um soco, em Parlamento da Turquia.

O "Servant of the People Party Press Service" divulgou um vídeo que mostra o momento exato da agressão do político ucraniano. Veja:

VEJA MAIS

Alguns representantes da delegação ucraniana brigaram no início do mesmo dia com oficiais de segurança que tentavam afastá-los enquanto faziam um protesto. Os ucranianos gritavam e seguravam suas bandeiras ao lado da principal delegação da Rússia enquanto ela tentava se dirigir à assembléia.

Os dois países enviaram delegações para Ancara em busca de uma negociação pacífica para a utilização do Mar Negro, região que beira um dos principais pontos de combate da guerra, o sul da Ucrânia.

Até o momento não há negociações de paz para acabar com a guerra, que devastou vilas e cidades ucranianas, matou milhares de pessoas e expulsou milhões de suas casas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).