Auxiliar de Lula marca viagem à Ucrânia para encontrar Zelensky na próxima semana

Na próxima semana, o chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto, ex-chanceler Celso Amorim, viajará a Kiev, na Ucrânia, para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky, por ordem de Lula. O presidente brasileiro decidiu enviar o auxiliar após ser cobrado pela comunidade ucraniana a visitar o país do leste europeu.

Lula anunciou a decisão durante sua recente viagem à Europa, quando foi cobrado por declarações em que pareceu igualar a responsabilidade de ucranianos e russos pela guerra.

Na noite desta quinta-feira (4), o ex-chanceler embarcou com Lula para Londres, onde o presidente participará da coroação do rei Charlles III. A previsão é de que Amorim siga da capital inglesa para Kiev.

Em março, também a mando de Lula, o ex-chanceler brasileiro esteve na Rússia. Em Moscou, ele se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, no Palácio do Kremlim.