O governo da Ucrânia convidou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para visitar o país e entender a realidade da agressão russa. Lula recebeu na segunda-feira (17) o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. No domingo, o presidente brasileiro afirmou que o Ocidente estava contribuindo para a continuidade do conflito.

No entanto, o governo dos Estados Unidos acusou o Brasil de estar "papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto". Lula, por sua vez, afirmou que deseja promover uma iniciativa de paz e trabalhar em prol de uma solução pacífica para o conflito.

Porta-voz defende aliados na guerra

O porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, criticou Lula em uma publicação no Facebook por colocar "a vítima e o agressor no mesmo nível" e por atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a "proteger-se de uma agressão assassina". Nikolenko pediu a Lula que "compreenda as reais causas e a essência" da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022.

VEJA MAIS

Enquanto isso, a Rússia, sob sanções dos países ocidentais, iniciou uma ofensiva diplomática para convencer as potências emergentes de que está apenas se defendendo contra a hegemonia dos Estados Unidos.

Essa mensagem será repetida durante a semana pelo chanceler russo em vários países da América Latina.