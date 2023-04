Zelensky e Putin vão à linha de frente com tropas na Ucrânia; vídeo

Nesta terça-feira (18), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou uma das áreas mais tensas do front oriental, após o presidente russo, Vladimir Putin, fazer uma visita surpresa aos territórios ocupados pela Rússia. Analistas afirmam que essas áreas podem ser o palco de uma iminente contraofensiva ucraniana.

Durante a visita, Zelensky condecorou soldados e apareceu em uma área parcialmente destruída em Avdiivka, uma cidade que tem sido bombardeada pelo exército russo há meses. Ele também visitou um hospital militar na mesma região e agradeceu aos militares pelo serviço e defesa da terra.

Putin visita as áreas ocupadas por Moscou

Enquanto isso, Putin visitou as áreas ocupadas por Moscou nas regiões de Kherson, no sul, e Luhansk, no leste. O Kremlin afirmou que a visita foi rotineira e que Putin ouviu a opinião das pessoas sobre a situação e trocou informações. No entanto, o assessor da Presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak, descreveu a visita como uma "viagem especial do autor de assassinatos em massa nos territórios ocupados".

Essa foi a segunda vez que Putin visitou a zona de conflito desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Em março, ele esteve em Mariupol, uma cidade portuária que foi sitiada por meses e acabou sendo tomada pelas forças russas em maio de 2022.

VEJA MAIS

A tensão entre a Ucrânia e a Rússia continua a crescer, com os dois países trocando acusações e ameaças. A Ucrânia tem se preparado para uma possível ofensiva russa, enquanto a Rússia afirma que está apenas se defendendo e protegendo os interesses dos russos que vivem na Ucrânia.