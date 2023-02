'Este será o ano da nossa vitória', defende Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Pesquisa

O Observatório Interinstitucional de Investigação em Cibercultura e Comunidades Indígenas foi criado pela UFPA, PUC-SP e UFBA.

Hemopa faz coleta de sangue hoje para combater a baixa dos estoques no Carnaval: será das 8h às 15h, na Unidade Castanheira.

Volodymyr Zelensky (J.Bosco)

"Este será o ano da nossa vitória."

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, no manifesto oficial por um ano da invasão russa ao país. “Milhões fizeram uma escolha: não estender a bandeira branca, mas a azul e amarela. Não fugir, mas enfrentar”.

PARAENSE

Tiro em Lula

Mensagens identificadas pela Polícia Federal (PF) apontam que o empresário paraense George Washington de Sousa, de 54 anos, se preparava para atirar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia da posse, em 1º de janeiro deste ano. Quem divulgou a informação foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O bolsonarista acabou preso no dia 24 de dezembro após tentar explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília.

Treinamento

Flávio Dino afirmou que o “cidadão” estava fazendo treino e obtendo instruções de como dar um tiro de fuzil de longa distância. “Havia atos preparatórios para a execução de um tiro, que ia ser um tiro no dia da posse de Lula”, declarou o ministro. Nas mensagens, George Washington não menciona o nome de Lula, mas, segundo o ministro, dias antes deu a entender isso. “Pergunta: ‘Qual o fuzil que é mais adequado para tal distância?’. ‘E a tal mira?’. Aí, o instrutor diz: ‘Não, essa mira é melhor’”, ressaltou. Leia a matéria na íntegra em OLiberal.com.

ÁGUA

FALTA

A Unidade Básica de Saúde Parque Verde está sem água desde o último dia 13. Segundo profissionais que trabalham no local, o problema foi causado pela falta de uma bomba hidráulica, o que também ocasionou o fechamento da sala de vacina. Pelo mesmo motivo, trabalhadores e usuários da UBS estão impedidos de usar os banheiros. A coluna apurou que o problema já foi comunicado à Secretaria Municipal de Saúde. Questionada pelo Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), a direção da unidade garantiu que a bomba d’água foi retirada para conserto e será reinstalada nesta semana.

DISPUTAS

ELEIÇÕES

Faltando mais de 20 meses para as eleições que vão definir quais serão, a partir de 2024, os prefeitos dos 144 municípios paraenses, são intensas as articulações das lideranças dos partidos para a escolha de candidatos, como adiantou a coluna. De Castanhal, por exemplo, vem a informação de que o atual prefeito Paulo Titan, do MDB, anunciou que tentará seu 6º mandato. Enquanto isso, o ex-deputado federal Hélio Leite (União Brasil), duas vezes prefeito de Castanhal, vem se movimentando para ganhar apoio à candidatura rumo ao palácio Maximino Porpino. Da mesma forma estão atuando o ex-deputado estadual Milton Campos (PP), que já anunciou seu retorno à vida pública, e o ex-prefeito Pedro Coelho, que não conseguiu se reeleger na eleição passada.

GESTÃO

AVALIAÇÃO

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Pará realiza na próxima terça-feira, 28, audiência pública para avaliação da gestão estadual no último quadrimestre do ano passado. Será a estreia do novo presidente da comissão, Wenderson Azevedo Chamon, o Chamonzinho (MDB), à frente dos trabalhos. A audiência vai reunir os secretários da Fazenda, René Sousa, e do Planejamento, Elieth Braga, além de representantes do Tribunal de Contas do Estado.

TRÂNSITO

SUPERINTENDÊNCIA

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) será transformada em uma autarquia, passando a ser uma espécie de “superintendência de mobilidade urbana”, como a Semob, de Belém. O executivo municipal trabalha na papelada para que a mudança ocorra o mais breve possível. O objetivo é atuar nos moldes da capital paraense, em que o órgão do município passou a gerar as próprias multas, ficando “independente” do Departamento de Trânsito do Pará (Detran).

VIOLÊNCIA

MULHER

Será realizada de 6 a 10 de março deste ano a 23ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que é voltada para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse período, juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) devem fazer um esforço concentrado para realizar audiências de processos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio. A intenção é apressar as sentenças para reduzir os estoques de ações em andamento. A ação vai envolver unidades judiciárias de 1º e 2º graus que tenham competência para processar e julgar casos que envolvam violência contra a mulher.

EM POUCAS LINHAS

► O governador Helder Barbalho vai retomar, a partir do mês de março, o modelo de Governo Itinerante, que durante o primeiro mandato levou a gestão do Executivo estadual para vários municípios paraenses.

► No segundo mandato, o projeto seguirá para as cidades de Marabá, Redenção, Abaetetuba, Paragominas, Castanhal, Santarém, Altamira, Breves e Soure.

► Dos 31 partidos políticos brasileiros, apenas 17 legendas terão direito aos recursos do Fundo Partidário que começam a ser distribuídos este mês.

► Alguns só garantiram os recursos porque formaram federações com legendas maiores.

► Entre eles estão PV e PC do B, que formaram federação com o PT; o Cidadania, que se uniu com o PSDB, além de Rede e PSOL.

► Entre os que deixarão de ter direito aos recursos estão Solidariedade, PTB, Patriota e PSC.

► O Pros, que também deixaria de receber, se incorporou ao Solidariedade. O Novo também não alcançou o número mínimo de votos para ter direito aos recursos.

► Para receber as parcelas do fundo partidário em 2023, os partidos teriam que conquistar, nas eleições de 2022, pelo menos 2% dos votos válidos, com no mínimo 1% da votação em nove estados ou, ainda, eleger, no mínimo, onze deputados federais distribuídos em nove estados.

► O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficará com a maior fatia do fundo neste ano, cerca de R$ 200 milhões.

► O segundo colocado é o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ganhar mais de R$ 150 milhões.

► O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário, foi criado para custear a rotina dos partidos que recebem também o fundo eleitoral, este, sim, destinado a custear as campanhas.

► As informações são do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral.