Irmã Dulce tem o nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou a lei que insere o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O PL 5.641/2019, em votação simbólica, havia sido aprovado no dia 26 de abril.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria homenageia os brasileiros que tenham dedicado a vida em defesa e construção do país, com heroísmo excepcional. Ele está guardado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Primeira Santa Brasileira

Considerada a primeira santa brasileira, Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro de 2019. Recebeu o nome de Santa Dulce dos Pobres pelos trabalhos feitos durante toda a vida voltada às comunidades mais pobres e doentes da população, principalmente na Bahia.

Além disso, o "Anjo bom da Bahia" realizou milagres, segundo testemunhas, sendo um deles, a cura de um maestro que voltou a enxergar.

