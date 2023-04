Menina paraense recebe bênção do Papa no Vaticano

Nesta quarta-feira, 26, uma bebê paraense recebeu bênção diretamente das mãos do pontífice da Igreja Católica, o Papa Francisco, na praça São Pedro, no Vaticano.

Como costume de todas as quartas-feiras, antes da tradicional "audiência Papal", o Papa Francisco percorre a Praça São Pedro no Papa Móvel. Desta vez, a ocasião permitiu o encontro extraordinário da pequena paraense Ana Lara, de apenas oito meses de vida, com o Papa. Ana é filha do casal Leonardo Gouvêa e Ana Paula Rocha.

Como é possível observar em imagens que circulam nas redes sociais, durante o percurso do pontífice no Papa Móvel, uma criança é pega por um dos seguranças e levada até a autoridade religiosa, que coloca a mão na cabeça da bebê e profere uma bênção.