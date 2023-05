Em conversa por telefone, presidente Lula convida papa Francisco pra visitar o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, na manhã desta terça-feira (31), com o Papa Francisco e, durante o diálogo, convidou o líder da Igreja Católica para fazer uma visita ao Brasil. De acordo com o Planalto, o Santo Padre ficou de analisar o convite.

Lula agradeceu a atuação do Papa pela paz na Ucrânia - país que está em guerra com a Rússia desde fevereiro do ano pssado. Ele relatou ao pontífice suas conversas com outras lideranças em busca da paz no território ucraniano e lamentou a escalada do conflito na região. O presidente agracedeu ao religioso pelo combate à pobreza e citou os esforço de retomar no Brasil o combate à pobreza e à fome.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo Planalto, o mandatário brasileiro agradeceu também a atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia, contra as forças que atacam a floresta, e as menções e solidariedade do Papa com o Brasil ao longo dos últimos anos.

O presidente deve ter uma audiência no Vaticano com papa Francisco em junho ou julho deste ano. A última vez que eles se encontraram, foi em fevereiro de 2020.