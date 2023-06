Ministros de Lula participam da plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativa em Belém; acompanhe

Os ministros das Cidades, Jader Filho, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, participam em Belém, nesta segunda-feira (19), da plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativa no Estado do Pará, no Hangar. O objetivo do evento do PPA Participativo 2024-2027 é estabelecer as prioridades para os próximos quatro anos. Essa é a quinta plenária e todas são abertas à participação da sociedade.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp