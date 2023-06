Presidente Lula e Papa Francisco se reúnem no Vaticano; entenda o motivo do encontro

O presidente Lula se reuniu com o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, na manhã desta quarta-feira (21), no Vaticano. Esse é o primeiro encontro presencial do presidente do Brasil com o pontífice desde que o petista iniciou seu terceiro mandato presidencial.

Antes do encontro, Lula informou que a conversa com o religioso iria tratar sobre a guerra na Ucrânia, o combate à fome e mudanças climáticas. Antes da reunião, o presidente também adiantou que desejava convidar o Papa para visitar o Brasil e acompanhar o Círio de Nazaré, em outubro, em Belém.

lula e o papa francisco Lula beija o Papa Francisco (Ricardo Stuckert) Francisco sorri para a foto ao lado de Lula (Ricardo Stuckert) Janja entrega imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Papa (Ricardo Stuckert) A primeira-dama Janja, Lula e o Papa (Ricardo Stuckert)

Antes de ir ao Vaticano, Lula se reuniu com o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).