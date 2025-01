Círio 2025: conheça a programação oficial divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré

A programação do Círio de Nazaré 2025, maior celebração religiosa da Amazônia, foi divulgada nesta terça-feira (28/1) pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Além do calendário de procissões em outubro, os eventos nazarenos iniciam em março e encerram em dezembro, incluindo visitas da Imagem Peregrina, apresentação do cartaz oficial e formação dos dirigentes de peregrinação. Este ano, não há alterações nas datas dos principais eventos da quadra nazarena, mas alguns detalhes ainda serão definidos, como o local de saída da Romaria da Juventude e da Procissão da Festa.

À reportagem de O LIBERAL, o coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa, explicou como o calendário de eventos é atualizado de um ano para o outro. "As datas que a gente tem como oficiais praticamente só são adaptadas ao novo calendário do ano seguinte. Em 2025, não teremos nenhuma alteração", disse.

Sobre as datas e locais ainda em definição, como das visitas episcopais e locais de saída da Romaria da Juventude e da Procissão da Festa, Sousa explicou que o processo de escolha depende de um alinhamento com as paróquias e a disponibilidade da Imagem Peregrina, que cumpre agenda também em outros municípios e estados ao longo do ano. "Temos inúmeras solicitações de visitas da Imagem Peregrina. Muitas vezes ela não está em Belém, e precisamos nos adequar a essa situação. Além disso, cada região episcopal verifica sua própria programação para encontrar a melhor data".

O coordenador também frisou que a Procissão da Festa, que em 2024 foi excepcionalmente ajustada devido ao segundo turno das eleições, deve retornar ao horário e dia tradicionais em 2025. "A previsão é que ela volte ao seu dia normal, no domingo pela manhã, como sempre ocorreu, seguindo a tradição". Ele ressaltou ainda que, embora a DFN priorize manter a programação inalterada, ajustes podem ser necessários. "Durante todo o ano, por vezes, precisamos fazer um ajuste, mas sempre pensamos em manter o calendário para que a população e os meios de comunicação possam se programar", concluiu.

Além das procissões, eventos importantes de arrecadação, como "Mamãe Vai Dançar" e "Feijoada do Papai", também estão em definição e devem ter suas datas confirmadas até o final de janeiro. Esses eventos, segundo Sousa, são essenciais para apoiar a organização da festividade.

Abaixo, confira um resumo dos principais eventos de 2025:

Visitas Episcopais

As visitas episcopais ocorrem ao longo do ano, levando a Imagem Peregrina às paróquias e comunidades das Regiões Episcopais de Belém. Entre março e novembro de 2025, oito visitas fortalecerão a evangelização nas regiões de: Santa Maria Goretti, Santana, São João Batista, Coração Eucarístico, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora do Ó, Menino Deus e Santa Cruz.

1ª Descida da Imagem e Apresentação do Cartaz

A primeira cerimônia anual de Descida da Imagem Original será às 18h do dia 23 de maio, na Basílica Santuário. No mesmo mês, no dia 31, acontece a apresentação do cartaz oficial do Círio 2025, em cerimônia simultânea na Basílica e na Praça Santuário, também às 18h.

Formação dos Dirigentes e Missa do Mandato

Em agosto, no dia 24, os dirigentes de peregrinação serão capacitados em uma manhã de formação na Assembleia Paraense para a condução dos encontros nos lares paraenses. Já no dia 25, a Missa do Mandato será celebrada às 18h na Basílica Santuário, abençoando o início das peregrinações.

Lançamento do Arraial e Concurso de Redação

O Arraial de Nazaré será lançado às 16h do dia 19 de setembro, na Casa de Plácido. No dia 21 do mesmo mês, o Concurso de Redação reunirá jovens no Auditório Paulo Apóstolo, no Centro Social de Nazaré, às 8h.

Programação de Outubro - Círio 2025

Terça, 7 de outubro: Missa de Abertura Oficial (18h) na Basílica Santuário e show (19h) na Praça Santuário.

Quarta, 8 de outubro: Abertura da Vigília de Adoração (8h) na Casa de Plácido e Procissão do Traslado dos Carros (20h) saindo da Basílica Santuário.

Quinta, 9 de outubro: Missa de Apresentação do Manto (18h) na Basílica Santuário.

Sexta, 10 de outubro: Encerramento da Vigília (6h30) e saída do Traslado para Ananindeua/Marituba na Basílica Santuário.

Sábado, 11 de outubro: Romarias Rodoviária (5h30), Fluvial (9h) e Moto Romaria (11h30); Descida da Imagem (12h30) e Trasladação (17h30).

Domingo, 12 de outubro: Missa (6h) e grande procissão do Círio (7h) saindo da Catedral Metropolitana em direção à Basílica Santuário.

Sábado, 18 de outubro: Ciclo Romaria (8h) e Romaria da Juventude (16h), ambas saindo da Praça Santuário.

Domingo, 19 de outubro: Missa (7h) e Romaria das Crianças (8h) saindo da Praça Santuário.

Sábado, 25 de outubro: Romarias dos Corredores (5h30) e da Acessibilidade (8h), ambas saindo da Praça Santuário.

Domingo, 26 de outubro: Missa (7h) e Procissão da Festa (8h) com locais a definir. Espetáculo de Encerramento (21h45) na Praça Santuário.

Segunda, 27 de outubro: Subida da Imagem (6h30) na Basílica Santuário e Recírio (8h) na Praça Santuário.