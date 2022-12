Breaking Bad: 'professor do tráfico' é preso em operação da PM em Parauapebas

Policiais militares prenderam Josenilson Ferreira Costa, o “Professor do Tráfico” ou “Cheiro”, de 51 anos, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A detenção ocorreu no início da tarde de quinta-feira (15) na casa dele, na rua Monte Moriá, no bairro da Liberdade II, em uma região conhecida como “Morro Branco”.

Ele é apontado como chefe do tráfico no local. As informações são do Correio de Carajás. A Polícia Militar foi informada sobre um fluxo constante de usuários de entorpecentes nas proximidades do “Morro Branco”, local que o "Professor do Tráfico" é acusado de chefiar.

O morro é de difícil acesso, mas a guarnição da PM ainda conseguiu surpreender o “Professor do Tráfico”, que tinha uma prisão privilegiada devido à posição da residência.

Com ele, os militares encontraram três embalagens de maconha, R$ 80,00 em espécie e um aparelho celular, que foram apreendidos.

Com auxílio do cão Apolo, os policiais ainda encontraram dez embalagens de maconha e uma balança de precisão na residência do suspeito. A guarnição o conduziu à 20ª Seccional de Polícia Civil, para que ele fosse autuado por tráfico de entorpecentes.

