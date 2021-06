Irmãos são presos por tráfico de drogas em Parauapebas

Os irmãos Wytalo Atos Nascimento Fontinele, de 23 anos, e Waity Nascimento Fontinele, de 29 anos, foram presos na manhã da última segunda-feira (28), em Parauapebas, com 200 gramas de cocaína. A Polícia Militar chegou até o endereço dos suspeitos através de denúncias anônimas.

De acordo com o tenente Bruno, a informação repassada aos policiais era de que os irmãos estariam praticando o tráfico de drogas no bairro União. “A PM foi ao local e identificamos os dois em um corredor de quitinete. Realizamos a abordagem, eles permitiram a entrada e realizamos a revista no domicílio”, conta.

No local, foram apreendidos 200 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, aparelhos celulares e uma quantidade em dinheiro. Conforme o tenente, Wytalo afirmou que havia feito boa pontuação no concurso da Polícia Militar, cujas provas foram aplicadas nesse semestre, e que era propenso candidato ao curso de formação de praças.

“Ele fala que fez a prova e tirou 48 pontos, mas possivelmente não vai passar na fase de investigação social e ninguém vai autorizar que ele entre na corporação”, comentou o oficial, destacando que os dois vinham sendo rastreados há algum tempo e que, até o momento, não tinham passagem pela polícia. A dupla foi apresentada na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram depoimento, para tomada dos procedimentos cabíveis.