Lutador preso por matar a esposa estrangulada em Ananindeua alega legítima defesa, diz delegada

Lutador e faixa preta no jiu-jítsu, Fábio Anderson Ribeiro Andrade, 45 anos, alegou aos familiares na segunda-feira (3) que matou a esposa, ​Danielle Rocha Goyana, 41, em legítima defesa. É o que comenta a delegada, Andreyza Chaves, diretora da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ananindeua, para onde o suspeito foi levado para ser interrogado. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (03), dentro da residência do casal, localizada na travessa WE-9B, na Cidade Nova IX, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Fábio ainda tentou se matar após o crime.

Segundo Andreyza, ao ser ouvido pela polícia, Fábio preferiu permanecer calado acompanhado do advogado. No entanto, para os parentes, o gerente de uma rede de supermercados da Grande Belém, disse que Danielle supostamente tentou atacá-lo e, por conta disso, precisou imobilizá-la. Aparentemente, Fábio teria detido a vítima com um “mata-leão”. Ele confessou o crime.

“Ele foi hospitalizado na segunda (3) mesmo e, no hospital, a irmã conversou com o Fábio. Posteriormente, em depoimento, ela relatou o que ele havia dito enquanto estava sendo medicado. Na versão dada por ele aos familiares alega legítima defesa, mas as provas do crime não sustentam o que ele está falando. Ele se defendeu dizendo que, quando ela (a vítima) partiu para cima dele, teria usado força demais. Porém, a perícia constatou lesões no rosto da vítima (Danielle), além de uma provável fratura na mandíbula. Ou seja, não foi somente a imobilização. A polícia tentou entrar no local do crime, mas não conseguiu, pois as portas da casa estavam trancadas, o que leva a crer que ele também não tentou socorrer a Danielle”, disse a delegada.

A polícia encontrou a cena do crime bastante ensanguentada e desarrumada, indicando que ali houve uma briga e luta corporal. O caso, até o momento, está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará com a hipótese de crime passional.

Após o crime, Fábio teria tentado o suicídio, cortando os dois pulsos. Por conta disso, foi socorrido primeiramente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova. Na sequência, foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde continuava recebendo atendimento médico até por volta das 22h50 da segunda-feira.