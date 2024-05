Cão farejador ajuda na apreensão de drogas em Breves, no Marajó

Agentes de segurança que atuam na Base Fluvial "Antônio Lemos”, em Breves, no Marajó, apreenderam 9 tabletes de skank, conhecido como super maconha, e prenderam um homem em flagrante durante fiscalização na embarcação “Amazonas V”. A ação ocorreu no final da tarde de sexta-feira (3).

O ferryboat que saiu de Almeirim com destino a Belém trafegava pelo rio Tajapuru, próximo ao Distrito de Antônio Lemos, no momento do flagrante. A apreensão ocorreu durante fiscalização diária que é executada por agentes de segurança da Base Fluvial.

Durante a inspeção na embarcação e com o auxílio do cão farejador, os tabletes do entorpecente foram localizados na bagagem de um passageiro, resultando na apreensão do ilícito e na prisão em flagrante do homem que transportava as drogas.

“Seguimos garantindo a apreensão de retirada de ilícitos como entorpecentes de rota em nosso Estado, enfraquecendo assim a prática do tráfico e também organizações criminosas”, disse Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

“A nossa estratégia ao instalar a Base Fluvial no estreito de Breves tem sido muito positiva e garantido o êxito em muitas ações que são realizadas diariamente na região, a exemplo de mais essa apreensão de skank feita pela equipe que está diuturnamente de prontidão para combater a criminalidade e garantir a paz da população que mora e de todos que trafegam pelos rios da região”, afirmou.

Após o flagrante, o homem e o entorpecente foram conduzidos à Base Fluvial para procedimentos cabíveis. Em seguida, o preso foi conduzido ao sistema penitenciário de Breves. Os tabletes de skank vão ser periciados.

O patrulhamento na malha fluvial é realizado diariamente e de forma integrada, como no momento desta apreensão por equipes das Segup, Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros Militar, para combate qualquer prática criminosa que possa vir a ocorrer na região e manter a segurança na área, visto ser rota de muitas embarcações que vem de outros estados como Amapá e Amazonas.

Apreensões de janeiro a abril deste ano

De janeiro a abril de 2024, já foram apreendidos 30Kg de drogas somente pelas equipes da Base fluvial durante o patrulhamento na malha fluvial. Em 2023, durante as ações da base fluvial foram apreendidas 1 tonelada de entorpecentes, 13 armas de fogo, além de 1.444 embarcações e 16.551 pessoas abordadas.