Dupla armada invade casa e sequestra empresário em Água Azul do Norte

Dois homens armados invadiram uma residência e sequestraram, por volta das 20h30 de terça-feira (25), o empresário Donildo Rodrigues Pereira conhecido como “Pelezinho das Manilhas” e a caminhonete dele, em Água Azul do Norte, no sudeste do Pará. A vítima foi encontrada com vida pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (26), em uma estrada vicinal entre o distrito Nova Canadá e a cidade de Canaã dos Carajás, e estava amordaçada.

Os sequestradores chegaram no imóvel, localizado na rua Palmópolis, chamaram pelo nome dele e o renderam, conforme divulgado pelo blog do Luiz Pereira. Na ação, os familiares do empresário foram trancados na casa, mas antes foram obrigados a fazer uma transferência bancária aos criminosos. A dupla fugiu com a vítima na caminhonete dela.

Segundo o major Juniel, subcomandante do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), foi feito um cerco em Xinguara, Bannach, distrito Nova Canadá e Água Azul do Norte, para localizar os suspeitos e resgatar o empresário com vida. O militar suspeita que o crime tenha sido um “sequestro relâmpago”. A esposa de Donildo disse à polícia que um dos envolvidos vestia uma camsia branca e era pardo. Por conta da situação trumática, ela não conseguiu lembrar de mais características.

Apesar de Pelezinho e a caminhonete dele terem sido localizados, a dupla fugiu e permanece foragida.