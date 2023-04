Motorista avança preferencial e mata motociclista no Jurunas

O motociclista Júnior Rodrigues Moreira morreu em um acidente de trânsito, na rua dos Mundurucus, esquina com a travessa Honório José dos Santos, no bairro do Jurunas, em Belém. O homem estaria a caminho do trabalho, quando foi atropelado por um carro de passeio na madrugada da última segunda-feira (24), por volta das 5h20. O suspeito fugiu do local, sem prestar socorro à vítima. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar o condutor.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, o motorista do carro teria avançado a preferencial, momento em que atingiu o motociclista. Conforme testemunhas, a vítima apresentava várias supostas fraturas pelo corpo. Foi socorrida, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), até o Pronto Socorro da 14 de Março, mas não resistiu e morreu a caminho da unidade hospitalar.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia do bairro do Jurunas. “Investigações estão em andamento para coletar mais informações sobre o acidente e localizar o condutor do veículo envolvido”, disse a PC. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.