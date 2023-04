Motociclista colide com van ao tentar fazer ultrapassagem, é arrastado e morre na PA-252, em Moju

Edinaldo dos Santos Almeida, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira (19), na rodovia estadual PA-252, nas proximidades de um condomínio de Moju, no nordeste do Pará. Até o momento, ninguém foi preso pelo caso. As informações são do Portal Manchete.

De acordo com testemunhas, por volta das 15h, a vítima teria tentado uma ultrapassagem quando foi atingida por uma van. Após o impacto, Edinaldo chegou a ser arrastado alguns metros antes de morrer ainda no local.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) foi acionado ao caso e esteve no local atuando na preservação e isolamento da área até a chegada da Polícia Científica do Pará. As autoridades estão investigando o caso para determinar as causas do acidente e se houve alguma negligência por parte dos envolvidos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.