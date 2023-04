Motociclista morre e neto de 5 anos sobrevive em acidente na BR-422, em Tucuruí

Domingos Rosa da Silva, de 45 anos, morreu na manhã de domingo (16) em um acidente de trânsito na rodovia BR-422, conhecida como Transcametá, na zona rural de Tucuruí, sudeste do Pará. Segundo as informações do portal Correio de Carajás, a vítima pilotava uma motocicleta e transportava como passageiro um neto de cinco anos de idade. Os dois caíram em um rio.

Testemunhas que passavam pelo local filmaram o menino sobrevivente apontando o local onde o avô estava. Conforme divulgado pelo Correio, a criança relatou que Domingos bateu a cabeça em um pedaço de madeira após perder o controle da moto na cabeceira da ponte e cair na pista de terra.

Moradores tentaram resgatar o homem, mas ele já estava morto quando foi retirado da água e colocado na margem da estrada. Uma equipe da Polícia Científica do Estado do Pará foi chamada para esclareceu a causa da morte. A Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar o acidente.