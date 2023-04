Morre idosa de 102 anos atropelada no bairro da Pedreira

A idosa de 102 anos que foi atropelada por um carro no bairro da Pedreira, em Belém, morreu na manhã desta terça-feira (18). Maria de Lourdes Soares da Silva, conhecida como “dona Lourdes”, estava hospitalizada na Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta desde o dia 10 deste mês, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu no dia 26 do mês passado, quando ela estaria de saída para a casa de uma vizinha e acabou sendo atingida por um veículo que dava ré.

Familiares disseram que a vítima chegou a ser encaminhada no último sábado (15) para a sala vermelha, onde precisou ser entubada e só conseguia respirar por aparelhos. Pedro José Santos da Silva, 35, neto de Maria, contou à reportagem que a avó estava em uma situação delicada.

“Hoje de manhã os médicos nos ligaram dizendo que ela (Dona Lourdes) faleceu, por volta das 9h30. Ela sofreu uma parada cardíaca, mas os médicos conseguiram revivê-la. Infelizmente, ela não resistiu e morreu. Ela já tinha ido outra vez à sala vermelha, só que dessa vez não sobreviveu ”, disse ele.

Quando o acidente aconteceu, dona Lourdes foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. Ela foi liberada no mesmo dia do atropelamento. Pedro confessou que, no dia 27 de março, a idosa se queixou de fortes dores no corpo e precisou ser encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, local onde teriam sido constatadas as lesões.

“Foi só no Metropolitano que confirmaram que a minha avó tinha quebrado a bacia, duas costelas e tido os dois pulmões por conta do atropelamento”, assegurou.

A família aguarda a liberação do corpo da UPA da Sacramenta. Dona Lourdes será velada na casa do filho dela, localizada na passagem Bom Jardim, bairro da Pedreira, local onde o acidente ocorreu. Assim que acontecer o velório, a idosa deve ser enterrada em um cemitério particular de Marituba.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre a investigação do caso e aguarda retorno.

Câmera registrou momento do atropelamento

No vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver a idosa caminhando tranquilamente quando o carro se choca contra ela, o que a faz cair no chão e ficar engatada na roda. O condutor, a princípio, parece não perceber o atropelamento e continua manobrando, até que uma vizinha teria visto e avisado.

A família reclamou que o motorista teria feito pouco caso quando lhe foi pedido que comprasse os remédios que a idosa precisa.