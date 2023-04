Motociclista morre após colidir contra caçamba em Castanhal

O motociclista Mateus Brito da Silva morreu no início da noite desta segunda-feira (10) após colidir contra uma caçamba na rodovia estadual PA-320, na altura do quilômetro 14, em Castanhal, nordeste paraense. Ainda não se sabe como o acidente ocorreu.

Segundo o relatório da Polícia Militar, uma guarnição do 5º Batalhão se deslocava pela PA-320, em direção a cidade de São Francisco do Pará, com objetivo de realizar a operação “Segurança Rural”, por volta das 18h30. Ao passaram no local do acidente, os militares avistaram Mateus bastante lesionado às margens da rodovia, mas ainda sinais vitais.

A vítima, conforme as informações da PM, estaria pilotando uma Honda Bros 160 branca quando bateu contra uma caçamba azul. Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no endereço, constatou a morte do motociclista. Mateus era morador do ramal Santa Cruz, que fica em São Francisco do Pará.

O condutor da caçamba, identificado como Aldo Takashi Kimura, permaneceu no local após o acidente e foi levado pelos PMs à Delegacia de Castanhal. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.