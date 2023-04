Passageira de motocicleta morre ao ser arremessada contra poste em Ananindeua

​Uma mulher, não identificada, morreu no final da tarde deste domingo (9), em um acidente de trânsito no cruzamento da rodovia Mário Covas com a avenida Três Corações, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A vítima estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo, quando foi atingida por um carro de passeio, cujo motorista, que seria um bombeiro civil, teria perdido o controle da direção. Gravações feitas por curiosos mostram que a mulher fazia uso do capacete. Já o homem ferido, não estava com o equipamento de segurança.

De acordo com testemunhas, após a colisão, a mulher foi arremessada contra um poste de energia elétrica e morreu na hora. O co​​rpo dela foi removido pela Polícia Científica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito da vítima. O condutor da moto ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A reportagem de O Liberal entrou em contato com as autoridades policiais para checar informações sobre o motorista que teria provocado o acidente e aguarda retorno.

Por nota, a Polícia Civil informou que “o acidente envolvendo uma motocicleta e um carro é investigado pela Seccional Urbana da Cidade Nova. O condutor da motocicleta foi encaminhado para uma unidade de saúde, já a passageira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor do carro foi conduzido para a unidade policial para prestar esclarecimentos. Perícias foram solicitadas”.

Vídeos começaram a circular nas redes sociais logo após o acidente. As imagens mostram a mulher jogada ao chão, bastante ensanguentada. O piloto da moto também aparece ao chão, gritando de dor. “Acabou de acontecer, aqui na Três Corações. Nós vimos aqui o acidente. Foi o bombeiro”, narrou um homem em um dos vídeos.