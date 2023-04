Ciclista morre ao ser atropelado quando ia para o trabalho na BR-316

Um trabalhador que ainda não teve a identidade divulgada morreu atropelado por volta das 8h30 desta quinta-feira (6), na BR-316, à altura do KM 20, no limite entre os municípios de de Marituba e Benevides, na Grande Belém. Segundo informações colhidas no local, ele seguia de bicicleta para o trabalho - uma empresa de material de construção localizada à margem da rodovia - e ao se deparar com um buraco coberto pela água da chuva, tentou desviar e acabou entrando na pista onde os veículos trafegavam. Nesse momento, um carro de passeio acabou atingindo e derrubando a vítima. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Com o impacto da colisão e a queda, o ciclista quebrou o pescoço e teve morte instantânea. Segundo uma testemunha que estava no local na hora do acidente, a vítima costumava usar a bicicleta para ir ao trabalho, uma loja situada no trevo de entrada para a estrada de Mosqueiro, e costumava ser pontual com o horário de entrada. Como ele estava demorando a chegar à sede da empresa, colegas ligaram para tentar falar com ele, mas não foram atendidos.

Uma funcionária da empresa soube do acidente e cogitou a possibilidade de que ele pudesse ser a vítima. Um supervisor se dirigiu ao local do ocorrido no intuito de checar se havia alguma relação com o empregado. E acabou reconhecendo o funcionário, que trazia o uniforme da empresa dentro de uma sacola.

Guarnições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil de Benevides e peritos da Polícia Científica do Pará estiveram no local do acidente.