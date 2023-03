Acidente envolvendo quatro veículos deixa dois motoristas feridos em Barcarena

Quatro veículos se envolveram em um acidente de trânsito, na manhã desta quarta-feira (30), na Rodovia da Integração, que liga Barcarena à Vila dos Cabanos, no nordeste do Pará. Somente dois motoristas de automóveis particulares ficaram feridos.

​Em nota, o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demutran) disse que testemunhas relataram que um ônibus perdeu controle e bateu em um carro pequeno, que em seguida, acertou um outro veículo de passeio, logo na descida da ponte que fica sobre o rio São Francisco, em direção a Barcarena.

O carro de passeio batido por último rodou na pista e colidiu com um outro ônibus que vinha no sentido contrário. O primeiro veículo atingido foi parar fora da pista. Os motoristas dos veículos menores tiveram ferimentos leves e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento do município. Todos foram liberados.

O Demutran isolou a área e fez um boletim de acidente de trânsito e a remoção dos veículos. A pista foi liberada por volta de 11h40. A suspeita é de que o ônibus que causou a batida na descida da ponte estivesse sem freios. Apenas a perícia poderá confirmar a falha mecânica.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o trânsito ficou lento no local logo após o acidente. Em uma das filmagens é possível ver várias pessoas próximas de um carro bastante destruído e, mais ao fundo, o que parece ser um Fiat Uno fora da pista.