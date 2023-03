Barcarena apresenta redução no número de mortes por acidente de trânsito

O município de Barcarena está no topo das cidades paraenses que conseguiram reduzir o número de mortes por acidentes no trânsito nos últimos anos. Mesmo tendo aumentado a frota de veículos em circulação nas ruas da cidade de 28.800, em 2019, para os atuais 36.400 veículos, em 2022, houve 7 mortes a menos, comparado a 2021 em que houve 23 registros de ocorrências desse tipo.



Os dados são da Direção Técnica Operacional do Detran que divulgou um balanço do número de óbitos no trânsito nos 144 municípios paraenses. No quadro geral, Barcarena ficou em 3º lugar em redução por números absolutos, perdendo apenas para Capitão Poço e Água Azul do Norte, cidades em que o trânsito de veículos é menos intenso.

No entanto, entre os municípios com mais de 60 mil habitantes, Barcarena foi a que mais diminuiu mortes em todo o estado, afirmou o diretor do Demutran, João Paulo T. Bozza. "Isso é fruto de um trabalho conjunto e eu agradeço muito a Administração Pública, na pessoa do prefeito Renato Ogawa, pelos investimentos feitos no Departamento de Trânsito", disse João Paulo T. Bozza.

Noventa por cento dos 23 óbitos por acidente de trânsito, no ano de 2021, foram de pessoas com idade entre 15 e 25 anos de idade. O perfil revela que as vítimas são jovens, parte delas ainda não habilitadas. Todos os registros de óbitos do ano em questão, foram de acidentes de moto. Segundo o Diretor do Departamento de Trânsito de Barcarena, João Paulo Bozza, os motociclistas estão mais propensos a acidentes fatais, por isso o empenho e o investimento da gestão municipal, na educação do trânsito e fiscalização.

Educação no trânsito vai às escolas formar os condutores do futuro (Divulgação/ Ascom/ Barcarena)

“Aumentamos o número de agentes de educação para levar educação às ruas, escolas, empresas e órgãos públicos e pedagogos para fortalecer o grupo. Melhoramos as sinalizações horizontais e verticais e contratamos profissionais para ordenar o trânsito como arquiteto e engenheiro de trânsito”, conta JP Bozza.

A fiscalização de trânsito também ampliou as atividades na tentativa de inibir as infrações, tendo em vista o alto número de motociclistas envolvidos em acidentes. "Mais atuante e realizando um trabalho excepcional", comenta JP, sobre a equipe de fiscalização do Demutran, "Mais investimentos estão por vir nesse ano de 2023 como semáforos, fiscalização eletrônica, para que Barcarena possa diminuir ainda mais o número de mortes. Nossa meta é zerar esse índice", finalizou.

Recentemente a cidade ganhou novas placas Retrorefletivas Prismáticas. Outra ação pontual foi a mudança de algumas vias para binárias. Mas o maior desafio contina sendo a conscientização, na maioria das vezes de pais que entregam veículos aos filhos desabilitados. “Vamos continuar o trabalho de conscientização e melhorias nas vias, para a segurança de todos, tendo como meta a redução permanente e contínua dos índices de acidentes no trânsito da cidade”.