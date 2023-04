Idoso morre atropelado por caminhonete enquanto andava de bicicleta na BR-230, em Itaituba

O ciclista Onório Pereira da Silva, de 71 anos, morreu atropelado por uma caminhonete, na tarde da última segunda-feira (24), no quilômetro 4 da rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, no retorno do Bairro da Paz, perímetro urbano do município de Itaituba, sudoeste do Pará. As informações são do Portal Giro.

Segundo policiais, por volta das 18h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a Polícia Civil para atender o acidente. Ao chegar no local, a equipe constatou que o automóvel que atropelou o idoso era uma caminhonete de cor prata, modelo MMC/L200 TRITON 3.2D, registrada em nome de Wederson Pereira Turque. O condutor não foi localizado.

Durante a inspeção no veículo abandonado no local, os agentes encontraram uma nota fiscal em nome de José Teodoro Silva Lou. No entanto, de acordo com a polícia, o condutor da caminhonete fugiu do local e não foi mais visto desde então.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaituba para que se possa apurar as causas do acidente e identificar o condutor da caminhonete. A redação integrada de O Liberal solicitou atualização da PC sobre o paradeiro do motorista e aguarda retorno.