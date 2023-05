Padrasto mata companheira com facada e esfaqueia enteados em Porto de Moz

Um homem matou a companheira com uma facada no pulmão e feriu os dois filhos dela, na noite deste domingo (14), no município de Porto de Moz, sudoeste do Pará. O suspeito segue foragido e a polícia faz buscas para localizá-lo. O feminicídio ocorreu na rua Raimundo de Jesus Silva, bairro Carini.

Uma testemunha disse ao Notícias de Porto de Moz que “a família estava comemorando o Dia das Mães, quando iniciou um bate-boca entre a vítima e as irmãs dela”. A companheira do suspeito afirmou que ia dormir, porém o homem disse que iria para uma boate da cidade. Depois disso, ele começou a empurrar mulher e outras pessoas.

Conforme divulgado no Facebook pelo perfil, o suspeito avistou a faca que a vítima utilizou para cortar a carne do churrasco e pegou para atacá-la. Segundo o relato policial da ocorrência, a mulher foi esfaqueada no pulmão, por volta das 20h. Moradores alegam que ela morreu na hora.

Os filhos da vítima presenciaram o crime e, ao tentarem intervir, também foram atingidos por golpes de faca. O filho dela sofreu uma lesão no intestino e foi socorrido em estado de saúde gravíssimo ao Hospital Ana Nery, em Porto de Moz.

A situação dele é delicada, de acordo com o que o médico de plantão disse aos militares do 16º Batalhão, e precisou ser transferido para a cidade de Altamira. Já a filha teve a mão cortada e segue sob observação no Ana Nery. Ela não corre risco de morte.

A Polícia Militar continua realizando buscas pelo suspeito que, até o momento, segue na condição de foragido. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.