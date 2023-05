​Polícia faz buscas por suspeito de tentativa de feminicídio em São Geraldo do Araguaia

Aldivino Coelho da Paz, o “Pezinho”, está sendo procurado pela polícia depois de ter tentado assassinar a facadas a própria companheira, na cidade de São Geraldo do Araguaia, sudeste paraense. O caso foi registrado na madrugada do último domingo (7). A Polícia Militar foi acionada por moradores que relataram agressões dele à mulher durante evento em um clube próximo à orla.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima havia sido ferida com golpes de faca e socorrida por moradores, que a levaram ao hospital municipal, onde permanece internada em estado considerado grave, segundo informaç​​ões do site Debate Carajás.

No local do crime, os policiais foram informados de que a vítima e o suspeito estariam juntos, consumindo bebida alcoólica, quando a agressão ocorreu. Após a ocorrência, eles dirigiram-se à residência do principal suspeito, localizada na vila Bandinha, nas margens da BR-153, a cerca de 20 km da cidade. Prém, ele não foi encontrado. Desde então, o paradeiro de “Pezinho” permanece desconhecido.

Até o momento, as motivações para a tentativa de feminicídio ainda não foram esclarecidas. As autoridades continuam investigando o caso e realizando diligências para localizar e prender o suspeito.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.