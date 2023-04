​Mulher é esfaqueada pelo ex e socorrida para hospital de Itaituba

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio registrada na madrugada do último domingo (23), por volta de 1h, no bairro Vitória-Régia, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ela foi atingida com uma facada nas costas. O suspeito foi identificado como Cícero Cláudio da Silva, com quem a mulher foi casada por 14 anos e teve três filhos. Um deles também ficou ferido, ao tentar defender a mãe. O homem conseguiu fugir após o crime e ainda não foi localizado.

De acordo com informações publica​​das pelo site Giro Portal, dias atrás, o suspeito teria decidido colocar um fim no relacionamento, e a vítima concordou. No entanto, dois dias depois, Cícero supostamente pediu para reatar o casamento, o que não foi aceito. Com isso, ele teria ameaçado “fazer uma surpresa” para a ex-companheira.

Na madrugada de domingo, a vítima estava dormindo quando foi surpreendida pelo agressor. Ele teria arrombado a casa da ex-companheira, a quem ameaçou com uma faca apontada para a barriga, e pediu para que ela não fizesse alarde.

A vítima tentou se abrigar em um dos cômodos da residência, mas foi impedida. Com a confusão, os filhos do ex-casal teriam acordado e tentaram intervir. Um dos menores ainda acabou sendo ferido pelo próprio pai. No momento em que os filhos tentavam pôr um fim aos ataques, Cícero desferiu uma facada nas costas da vítima.

Após a gritaria dos filhos, o homem fugiu do local. Os vizinhos teriam percebido a movimentação e acionaram uma ambulância para socorrer a mulher até o hospital municipal. O estado de saúde dela não foi divulgado até a publicação desta matéria.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. Informações que ajudem na localização do agressor devem ser repassadas ao Disque Denúncia (181).