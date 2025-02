Preso quarteto que fez casal refém e obrigou as vítimas a realizarem transações bancárias em Belém

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou nesta terça-feira (11) uma operação policial para cumprimento de mandados de prisão preventiva em Belém.

Foram presos Jhelmison Martins Silva, Harrison Wesley da Anunciação Mescouto, Matheus Antônio Oliveira de Souza e Elaine Cristina Brito Marinho. Eles são investigados pelos crimes de extorsão, roubo e associação criminosa.

As investigações apontam que o crime ocorreu na madrugada do dia 22 de outubro de 2024, por volta das 3h, quando um casal foi abo​rdado por três criminosos armados na avenida Duque de Caxias, em Belém.

VEJA MAIS

As vítimas foram mantidas reféns dentro do próprio veículo e, durante cerca de seis horas, foram obrigadas a realizar saques e compras em diversos estabelecimentos da cidade, incluindo postos de gasolina e supermercados. Segundo as investigações, os criminosos aparentavam estar sob efeito de entorpecentes e chegaram a consumir drogas durante a ação.

No decorrer do crime, um quarto integrante se juntou ao grupo, aumentando o nível de ameaças contra as vítimas. Os criminosos roubaram R$ 1.760,00 em dinheiro, dois iPhones, alianças de ouro e outros bens. O casal foi liberado apenas por volta das 9h, após a realização das transações bancárias. A Polícia Civil continua investigando o ocorrido para identificar outros possíveis envolvidos e elucidar o caso.