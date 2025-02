Polícias do Pará e Rio de Janeiro realizam operação contra facção criminosa; uma pessoa foi presa

As Polícias Civis do Estado do Pará e do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagraram nesta terça-feira (11), na comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias (RJ), uma ação conjunta no combate ao crime organizado interestadual. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma liderança da facção criminosa​ Comando Vermelho atuante no Pará. Durante a ação, um homem não identificado foi preso e 15 veículos roubados foram recuperados, em continuidade à Operação Torniquete, coordenada pela PCERJ. As investigações apontam que o grupo criminoso tem forte atuação no local, promovendo assaltos a motoristas de cargas e automóveis.

Segundo a polícia, a atuação conjunta tem sido estratégica para a captura de criminosos foragidos da justiça paraense que se escondem em comunidades dominadas pelo tráfico na região fluminense.

No final de 2024, outras ações semelhantes resultaram na prisão de criminosos do Comando Vermelho que haviam fugido para o Rio de Janeiro. Em setembro do ano passado, Maria Joana Viana de Moraes, conhecida como “Jôh Pimentinha”, foi capturada na comunidade Grão-Pará, em Nova Iguaçu. Condenada a 20 anos de prisão, ela tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça paraense.

Já em novembro, a polícia prendeu Tiago Cruz Ferreira, foragido por um roubo cometido em Castanhal (PA). Após o crime, Tiago se mudou para o Rio de Janeiro, onde continuou praticando delitos patrimoniais.

Ao longo de 2024, a parceria entre a PCPA e a PCERJ resultou na prisão de 13 foragidos do Pará no Rio de Janeiro, incluindo 10 lideranças do crime organizado. No total, foram cumpridos 18 mandados de prisão e efetuados dois flagrantes.

Além disso, em dezembro do mesmo ano, as forças de segurança dos dois estados realizaram uma grande operação no Complexo da Penha, que resultou na captura de dois criminosos paraenses que estavam foragidos.

Operação Gênesis

A Operação Gênesis, que ocorreu em fases, teve sua primeira etapa no dia 31 de janeiro de 2025, quando a Polícia Civil do Pará prendeu preventivamente 13 integrantes do Comando Vermelho. A ação foi realizada nos estados do Pará, Goiás, Santa Catarina, Ceará e Minas Gerais. Além das prisões, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão.

Os alvos da operação desempenhavam a função de “idealizadores de missões” dentro da facção criminosa, ou seja, eram responsáveis pelo planejamento e execução de crimes como ataques contra agentes de segurança pública, extorsões e roubos.