Conselheiro do Comando Vermelho do Pará é preso no Amazonas

Na tarde desta quarta-feira (22), uma operação conduzida por policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus, resultou na prisão de um homem apontado como conselheiro do Comando Vermelho no Pará. Segundo a PC do Amazonas, Antônio Carlos Oliveira Rodrigues Filho é suspeito de envolvimento direto em seis homicídios e de planejar ataques contra agentes de segurança no estado.

VEJA MAIS

A prisão ocorreu após uma investigação minuciosa conduzida pela delegacia, que monitorava os passos do suspeito devido ao seu papel estratégico na organização criminosa. Segundo as autoridades, ele ocupava uma posição de liderança, sendo responsável por decisões relacionadas à execução de crimes violentos.

“A prisão é resultado de um trabalho integrado e estratégico, reafirmando nosso compromisso de garantir a segurança da população e coibir ações criminosas”, afirmou à imprensa local o delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso, destacando o empenho das forças de segurança no combate ao crime organizado e na proteção dos agentes públicos.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do Amazonas, onde permanecerá à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil. As investigações seguem em curso para identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas da facção.

Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.