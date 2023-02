Soldado PM lotado em Marabá morre em acidente de trânsito no Maranhão neste domingo (5)

O policial militar José Freitas Pires Neto, lotado no 4° Batalhão de Polícia Militar (4°BPM), no município de Marabá, no sudeste do Pará, morreu neste domingo (5), vítima de um acidente de trânsito próximo da cidade de Estreito, no Maranhão. Ele era conhecido como Soldado Pires, e o veículo em que transitava capotou. O PM foi projetado do veículo e morreu no local da ocorrência.

O serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros (BM) chegou a ser acionado, porém, ao chegar ao local, o militar já estava sem vida. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), para realização de perícia médica.

De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade e capotou várias vezes sem sair da pista. Ainda é apurado se o carro do policial militar foi "fechado" por algum outro veículo ou se o condutor perdeu o controle da direção.

VEJA MAIS