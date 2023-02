Ciclistas de Belém não se sentem seguros nas ciclofaixas da capital

A maioria das pessoas que gostam de pedalar em Belém, seja para lazer ou até mesmo por necessidade, não se sentem seguros em utilizar as ciclofaixas da capital. Em uma enquete realizada pelo Grupo Liberal no portal oliberal.com, por exemplo, o percentual dos que se sentem inseguros chegou a 87,7% (Twitter). No instagram, o índice ficou em 81%. Os internautas tiveram três opções de respostas para a pergunta: “você se sente seguro ao utilizar as ciclofaixas de Belém?” As possibilidades eram: “sim, me sinto muito seguro ao utilizar as ciclofaixas” (opção 1); “em geral, me sinto seguro, mas há pontos em que a segurança é comprometida” (opção 2); e “não me sinto seguro, acho que as ciclofaixas não são bem sinalizadas e não oferecem proteção adequada” (opção 3), que foi a mais escolhida.

Dados divulgados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) mostram que no período entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2023, os motoristas cometeram 2.315 infrações contra ciclistas nos espaços destinados ao ciclismo, em Belém. As multas foram assim distribuídas: 1.455 por transitar com veículos em ciclovias/ciclofaixas, 857 por estacionar sobre ciclofaixa/ciclovia e três por parar o veículo em ciclofaixa ou ciclovia.

Em nota para matéria publicada domingo (26) por O Liberal, a Semob informou que corredores como a rua dos Mundurucus passa por serviço de recuperação asfáltica, e que, após a conclusão do serviço, iniciará a implantação da sinalização viária dessa via, o que inclui a ciclofaixa. A Semob informou ainda que mantém fiscalização regular na cidade para coibir o tráfego, parada e o estacionamento irregular de veículos nas ciclofaixas e ciclovias da cidade e, mediante flagrante, faz autuações. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, se o condutor for flagrado transitando pela ciclofaixa/ciclovia estará cometendo infração gravíssima, somando 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, multa de R$ 293,47 triplicada, totalizando R$ 880,41. Já estacionar o veículo sobre a ciclofaixa/ciclovia consiste de infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

O que diz a lei

Criado por lei, em 2017, o Sistema Cicloviário do Município de Belém objetiva “incentivar o uso de bicicleta como veículo de transporte no atendimento às demandas de deslocamentos e de lazer da população”. Tem, entre suas diretrizes, a função de articular a bicicleta aos demais modais de transporte e integrá-los, ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura cicloviária – criando uma rede viária inclusive com paraciclos e bicicletários em suporte a ciclovias e ciclofaixas. Em 21 artigos, a lei se propõe a criar atitudes favoráveis aos deslocamentos cicloviários, o que inclusive melhora a qualidade ambiental de Belém e a qualidade de vida da população.