Alunos da escola do bairro da Sacramenta reclamam das más condições do local

A Escola Estadual Acyr de Jesus Neves Barros, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém, está precisando de reparos, segundo denúncias dos próprios estudantes. A equipe do Eu Repórter recebeu informações do estudante Fernando Soares, aluno da escola há quatro anos, sobre as más condições em que se encontram as salas de aulas.

"Está chovendo dentro das salas. Isso está interrompendo os estudos e o aprendizado dos alunos", reclamou Fernando.

Em períodos chuvosos, os alunos sofrem com a falta de manutenção e má infraestrutura do local. As denúncias alegam que está faltando ajustes nos telhados da instituição, o que traz, como consequência, salas alagadas após o intervalo de chuvas, além das goteiras que causam transtornos e molham os estudantes.

Outra questão é a falha na fiação de energia elétrica da escola. Os alunos ressaltam que a questão da eletricidade no local é mais um problema, pois estaria causando perdas de eletrônicos, como a queima de ventiladores das salas de aula.

Além disso, Fernando também acrescentou sobre outro problema de estrutura: "As janelas das salas estão quebradas e precisam ser trocadas".

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) comunicou que a escola está incluída no cronograma de obras da instituição, e que em breve, será feito reformas no local.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)