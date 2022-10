Encanamento furado causa transtornos no 40 horas, em Ananindeua

Denúncia anônima encaminhada para a Equipe do Eu Repórter, alega que um cano está vazando água na rua São Jorge, localizado na rodovia 40 horas, no loteamento Nova Esperança, do bairro Coqueiro, em Ananindeua. Segundo informações, o vazamento de água ocorre há mais de duas semanas.

"Está vazando água direto logo no início da rua, é um gasto absurdo de água, já faz mais de duas semanas que estamos nesse transtorno", disse a denúncia.

A denunciante anônima tentou entrar em contato com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), mas não conseguiu nenhum retorno do órgão. "Eu tentei entrar em contato com o serviço da Cosanpa, tentei mandar mensagem no canal de bate-papo, tentei ligar, mas não há nada de retorno. A ligação não completa, não recebo ajuda devida nas redes sociais. E, assim, está uma situação difícil, é muita água desperdiçada", alegou a denúncia anônima.

VEJA MAIS:

"A rua também está em um estado crítico, justamente por ter vários buracos, e com isso, como o cano está furado, a água fica parada nesses buracos. Atrapalha tanto a passagem de veículos, como também de pessoas que circulam pelo local", contou a denúncia.

Em nota, a Cosanpa disse que não tem registros sobre a denúncia nos sistemas da companhia, mas uma equipe técnica será enviada ao local para verificar a situação. Caso comprovado o problema, será programado os serviços necessários.

www.cosanpa.pa.gov.br", informou o órgão. "A Cosanpa ressalta que moradores com problemas devem entrar em contato com a Companhia pelos canais de atendimento ao cliente, junto com o seu número de matrícula. Basta ligar para 0800 70 71 195 ou acessar o chat on line:", informou o órgão.