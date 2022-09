Bairro Atlântico II, em Salinópolis, está sem água há cinco meses

Em Salinópolis, no bairro Atlântico II, moradores reclamam da falta de água que ocorre desde o mês de maio deste ano. Segundo informações dos leitores Fabiano Oliveira e Jucely dos Santos, não há previsão de retorno da normalidade do abastecimento de água.

De acordo com informações de Jucely, antes do corte total de abastecimento, a água vinha em torno das 2h da manhã. "As pessoas iam encher as suas caixas de água, panelas e baldes com a água que vinha pela madrugada. Agora não vem mais nada, nenhum pingo de água", disse.

Fabiano contou que a água era municipalizada, porém, após a estatização, houve vários problemas com o abastecimento e sistema de água da região.

"Depois disso, ninguém teve mais água. Vive faltando água. Antes ainda vinha a noite, a gente conseguia encher algumas caixas, só que parou de vez devido a um poço que cavaram e não resolveram", explicou Fabiano.

"Eles cavaram outro poço, já está mais ou menos uns três meses cavando esse poço, e a desculpa era que não tinha uma bomba adequada para puxar água e, dizendo eles, que no último sábado (23) já teria água, só que até agora nada de água", disse Jucely.

Por causa da situação do abastecimento, a entrega de água se dá por caminhões-pipa, mas segundo a leitora Jucely, há muitos transtornos com relação ao fornecimento da água, no qual ela é entregue "cheia de terra" e têm prejudicado a vida dos moradores.

"Os carros-pipa entregam a água um dia sim e um dia não. Demoram bastante até fornecer a água para todo o bairro e quando fornecem, é uma água muito suja, não dá para consumo, não dá para beber. Por isso, precisamos comprar água para tomar e para fazer comida", afirmou Jucely.

Caminhões-pipa fornecem água para os moradores do bairro (Divulgação)

"Ninguém toma providência, ninguém nos dá uma previsão. Não conseguimos falar com autoridades e não sabemos de quem é a culpa. A torneira está saindo poeira, desde maio deste ano que estamos sem água. O pessoal do bairro está com os nervos à flor da pele devido a este problema.", disse Fabiano.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) encaminhou nota para a reportagem, informando que o sistema foi afetado por um problema de oscilação de energia, o que comprometeu o abastecimento de água na área.

"A Cosanpa informa que já acionou a concessionária de energia para solucionar a situação para normalizar o abastecimento. Enquanto isso, os moradores afetados são atendidos diariamente por caminhões-pipa", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)