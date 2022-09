Moradores denunciam vazamento de água em bueiro na rua dos Pariquis

Moradores da rua dos Pariquis, localizada no bairro da Cremação, em Belém, reclamam de vazamento de água que ocorre há quase cinco meses na área. Em imagens enviadas à equipe do Eu Repórter, a água sai de um bueiro e escorre pela vala, deixando a área cheia de limo.

De acordo com relatos, a situação foi informada à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) que chegou a fazer uma manutenção no local mas logo o vazamento retornou.

A preocupação dos denunciantes é a respeito do desperdício da água no local que se encontra há tanto tempo sem nada ser feito.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, em nota, que enviou uma equipe ao local na manhã desta quinta-feira (29) e constatou que não existe vazamento de água tratada, mas sim, vazamento da rede de drenagem, que não é de responsabilidade da companhia.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)