Poste está com risco de queda na passagem Beira Mar, em Belém

Na última segunda-feira (3), um caminhão transitou pela passagem Beira Mar, localizada no bairro do Jurunas, em Belém, com a parte da caçamba elevada, o que quase derrubou o poste de energia do local. O veículo baixou a caixa estacionária, porém se prendeu nos fios elétricos. A ação resultou em um poste de luz elétrica quase tombado.

O poste está em um local de risco e pode cair em cima de uma residência. "A casa é de madeira e a nossa preocupação é de que o poste possa cair e venha ocasionar um problema sério, como o risco de pegar fogo no local", contou a denunciante anônima.

A denunciante conseguiu entrar em contato com a Equatorial Energia, mas o órgão afirmou que mandaria uma equipe para solucionar o caso. Entretanto, o grupo técnico foi apenas para fazer verificação e se retiraram do local logo após a filmagem do problema.

"Isso aconteceu na segunda-feira (3), nós já estamos na quarta (5), e graças a Deus, não caiu chuva forte por aqui. Ninguém faz nada, nós queremos uma solução. Esta casa que corre o risco possui uma família, há um bebê morando no local e o poste pode cair nessa residência a qualquer momento", disse a denunciante.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia e informou que nesta quinta-feira (6), uma equipe irá ao local avaliar a situação para posteriormente tomar as providências cabíveis.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)