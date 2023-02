Companhia abandona cratera em rua do bairro do Mangueirão, afirmam denúncias

Uma cratera foi aberta na rua Primeiro de Junho, esquina com a rua Chico Mendes, no bairro do Mangueirão, em Belém, supostamente por uma equipe de trabalhadores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), há pelo menos um mês.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, um vazamento havia sido identificado nesse trecho, levando uma equipe até o local para realizar os reparos necessários. No entanto, um buraco foi aberto em cima dessa tubulação e deixado lá, sem resolver as questões do escape de água.

Moradores da passagem contam que o buraco ocupa quase toda a entrada da rua, o que dificulta o acesso de carros e até de pedestres, que precisam passar rente à abertura, podendo levar a acidentes, como quedas, principalmente de crianças que costumam brincar na rua.

Em um relato anônimo, o denunciante conta que os residentes da área estão sem serviços de coleta de lixo, com entregas de mercadorias atrasadas e sequer podem chamar carros de aplicativo, pois nenhum veículo consegue entrar na rua. "Nosso direito de ir e vir está prejudicado, assim como estamos carentes de serviços, tudo porque a equipe não retornou para consertar o que ela mesmo fez", lamenta.

O morador lembra que esta situação já ocorreu anteriormente, em que uma equipe da mesma companhia deixou um buraco aberto na frente da casa dele, e o serviço precisou ser feito por ele mesmo e com recursos próprios.

"Meu pai e eu compramos os materiais, como areia e cimento, e nós mesmos tapamos o buraco porque já estava há semanas atrapalhando o acesso à nossa casa. Mas esse daí é um buraco enorme, não tem como a gente ajeitar, até porque é de obrigação do poder público, não nosso!", conta.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Cosanpa e aguarda um posicionamento a respeito do caso.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira