Fossa entupida transborda água contaminada em rua do bairro do Barreiro

Um fossa entupida está causando diversas situações frustrantes e de preocupação aos moradores do bairro do Barreiro, em Belém. Segundo relatos, um vazamento de água contaminada do fosso alaga a passagem Bom Jesus, localizada entre as passagens São José e Santa Maria.

De acordo com as informações repassadas por um denunciante anônimo, uma água de coloração preta está saindo do suspiro do local e se espalhando por boa parte da passagem, deixando a rua suja e com um odor fétido.

VEJA MAIS



A fossa, em questão, abrange cerca de oito casas e todas elas apresentam entupimento e vazamento também pelos ralos e vasos sanitários. De acordo com a denúncia, a situação ocorre porque o sistema que deveria realizar o escoamento da água não está operando da maneira correta, apresentando o escape do líquido tanto pela rua, quanto pelas residências.

Os relatos afirmam que a maior dificuldade que a comunidade local enfrenta é a falta de opções de tráfego, já que a água toma conta da passagem de acesso dos moradores à rua. Além disso, muitas crianças estão sendo impedidas de sair de suas casas, a fim de evitar que sejam acometidas por alguma doença devido a contaminação.

Os moradores contam que um abaixo assinado foi protocolado junto à Companhia de Saneamento (Cosanpa) e à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas nunca obtiveram retorno de qualquer previsão de solução. "A gente só quer que resolva. É difícil não poder sair de casa e viver nessa sujeira", diz uma moradora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que o esgotamento sanitário e a água encanada são de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa, por meio de nota, que enviará uma equipe ao local para verificar a denúncia.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira