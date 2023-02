Vazamento no bairro do Marco causa problemas no fornecimento de água

Um vazamento de água na passagem Lauro Martins, entre a travessa Estrela e o Canal da Timbó, no bairro do Marco, em Belém, está afetando diretamente a qualidade do serviço de abastecimento das residências da área. Em registros enviados à equipe do Eu Repórter, é possível observar um fluxo pequeno de água saindo do asfalto, que apresenta leves rachaduras, e escoando para o meio fio ao invés de seguir pelas tubulações com destino às casas da passagem.

Diante do fato, as denúncias apontam que esse "desvio de rota" do líquido faz com que a água não chegue nas torneiras com força suficiente, o que acarreta em um serviço que está sendo entregue apenas nas válvulas mais baixas.

Segundo um denunciante, que optou por não se identificar, as pessoas precisaram se adaptar à realidade do fornecimento, utilizando recipientes como forma de reserva de água para que consigam, mesmo que minimamente, realizar os afazeres domésticos e os cuidados com a higiene pessoal. "Estamos com dificuldades de fazer o básico. A gente precisa se virar para poder lavar uma louça e tomar uma banho", conta.

Ainda com base nos relatos, o contato com a Companhia de Saneamento, a fim de solucionar o caso, foi feito várias vezes por alguns moradores da passagem, mas receberam como resposta que deveriam aguardar o término de um serviço que está sendo realizado no local. "Mas vamos aguardar até quando?", questiona um dos reclamantes.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e aguarda retorno.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira