Bairro Parque Verde: fornecimento irregular de água traz problemas para os moradores da área

Moradores do residencial Rui Barata, localizado na rua Santa Clara, no bairro do Parque Verde, em Belém, reclamam do abastecimento de água. Segundo relatos, as moradias que possuem um segundo andar ou mais, não recebem água nas torneiras devido a baixa pressão, com isso, a água não sobe para os demais cômodos.

Os denunciantes falam que a água chega apenas nas torneiras mais baixas dos apartamentos que ficam no térreo, fazendo com que os moradores dos andares acima precisem buscar água nas casas vizinhas.

Ainda com base nos relatos, equipes da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) foram ao residencial para investigar a causa do problema e que constataram, por meio de testes, que a pressão da água chega a apenas dois metros de altura e não resolveram o problema.

O residencial possui cerca de 30 alamedas, com dezenas de casas e todos os moradores com habitações com andares elevados reclamam da mesma situação. Um dos moradores, que Ele conta também que alguns residentes tentaram cavar poços artesianos, mas que a água encontrada não possui qualidade para consumo. "Dependemos exclusivamente da água da Cosanpa, mas é um serviço que não temos", fala um dos moradores que preferiu não se identificar.

"A Companhia não conseguiu acompanhar o crescimento populacional da área. Aqui deveria ter sido feito um novo projeto de fornecimento para a comunidade, um levantamento sobre a quantidade de casas que tem aqui, porque é uma situação que ocorre há anos e nada nunca foi feito", finalizou outro denunciante.

A equipe do Eu Repórter procurou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para esclarecimentos sobre o caso e aguarda um posicionamento.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira