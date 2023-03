Buraco e indícios de erosão preocupam moradores da Sacramenta, em Belém

Há pelo menos duas semanas, um buraco se abriu na passagem Salvador, próximo de uma fábrica de papel, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém, e tem causado preocupação em quem reside no local. Segundo relatos, o asfalto estaria dando indícios de erosão. O problema iniciou com um pequeno furo na pista, mas se agravou com as chuvas fortes na região, apresentando hoje leves rachaduras.

A situação passou a ser considerada grave, pois o buraco passou dias sem sinalização, colocando em risco os motoristas. Os próprios moradores então colocaram pedras e pedaços de madeiras para evitar que condutores caíssem no buraco.

A pedagoga Elanie Santos, de 37 anos, conta que a abertura toma conta de quase toda a largura da rua, o que impede o tráfego de veículos maiores no local, afetando o direito de ir e vir dos residentes da área. "Carro de aplicativo não entra mais aqui, pois não dá pra passar. Como eu preciso fazer uso de aplicativo, fico aborrecida porque ou não querem aceitar a corrida, ou preciso andar bastante para chegar no veículo", diz.

A leitora também afirma que é possível sentir leves tremores quando há veículos mais pesados passando em ruas próximas.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)